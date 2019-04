Ravenswâlder (23) krijt wurkstraf foar kopskoppen

In 23-jierrige ynwenner fan Ravenswâld is troch de rjochtbank fan Ljouwert feroardiele ta in wurkstraf fan 50 oeren. Hy wie yn oktober foarich jier belutsen by in kopskop-ynsidint op de Boerestreek yn Appelskea. In jonge rekke dêrtroch slim ferwûne.