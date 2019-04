Megastâl net bistûnfreonlik: "Ik ha it idee dat minsken achter buro's mar wat betinke"

Broer en sus sitte tegearre mei de man fan Elsa yn in maatskip mei 550 melkkij en sa'n 300 stik jongfee op trije lokaasjes. De stâlen foar de kij binne rom mei genôch lisplakken, fentilaasje, wetterbêden yn de boksen en boarstels.

Keallen wurde fuort nei de berte skieden fan de mem en opfongen yn iglo's. Wol krije se de earste dagen bjist (memmemolke) om wjerstân op te bouwen. Nei in pear wike komme se mei in lyts ploechje byelkoar yn it hok. Hygiëne stiet dêrby foarop. Keallestjerte komt op it bedriuw hast net foar, seit Wieger.

Greidefûgelbehear

Op it grutste fan de trije bedriuwen docht Wieger oan greidefûgelbehear. Hy lit bygelyks wetter op it lân rinne, wurket mei groppen en leit op guon stikken allinnich drûge dong. Troch dy ynspanning sitte der no sa'n fyftich span ljippen en sa'n fyftjin span skriezen en tsjirken. Ek wurde der stroken gers ynsiedde mei blommemiks foar de ynsekten.