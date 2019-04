Bewenner en frijwilliger skriuwe boek oer 40 jier Ielânen Snits

Herman Walstra wennet al tolve jier yn de Ielânen. Hy hat syn eigen winkeltsje en kin in soad fan de ferhalen fan de oare bewenners. No't dúdlik waard dat it gebou yn de takomst plak makket foar nijbou woe hy de skiednis fêstlizze.

"Foar my is de Ielânen persoanlik hiel belangryk. Ik ha hjir de mooglikheden in soad te dwaan. Yn it boek wol ik dan ek fertelle wat hjir allegear bart. De Ielânen is foar in soad minsken ûnbekend."

Help

Allinnich kin hy it lykwols net. Walstra hat MS en sit yn in rolstoel. Hy kin allinnich syn holle bewege. De help kaam fan frijwilliger Roelof Heida. "Herman kaam mei it ferhaal dat hy it boek meitsje woe. Hy fertelde altyd al in soad oer de Ielânen."