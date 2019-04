Wetterskip Fryslân komt yn 2020 mei flinke belestingferheging

In mearpersoanshúshâlden mei in keapwente moat 30 euro yn it jier mear betelje, in mearpersoanshúshâlden mei in hierwente goed 15 euro mear.

It nije deistige bestjoer fan Wetterskip Fryslân stelt der alles oan te dwaan om de kosten yn de takomst leech te hâlden. It bestjoer bestiet út de partijen CDA, VVD, Christen Unie, Lagere Lasten Burger en Geborgde Zetels Ongebouwd en Geborgde Zetels Bedrijven.