Riders Fytsalvestêdetocht slaan Dronryp oer

De Alvestêdefytsers komme dit jier net troch Dronryp. It bestjoer fan de Friese Elfsteden Rijwieltocht fynt de tydlike flotbrêge oer it kanaal yn it doarp te gefaarlik. Benammen omdat der 15.000 fytsers oerhinne moatte soene. Feiligens giet boppe alles en dus ek boppe de orizjinele rûte, sa fynt it Alvestêdebestjoer.