Hanthaveningsproblemen op it Waad binne noch net oplost

Oer it jaan fan boeten jout it ministearje fan lânbou en natuer ta dat it hiel dreech is om dat te dwaan, omdat je minsken trappearje moatte en ek noch bewize moatte dat soks ynfloed hat op in hiele soarte.

Der binne wol njoggen boeten útdield foar oertrêding fan de natuerbeskermingswet, mar dat bart allinnich as minsken yn gebieten komme dy't ôfsletten binne. Ferwei it grutste part fan it Waad is net ôfsletten en dêr wurde boeten dan ek net útdield.

Hurdfarren

Ek de problemen dy't der binne mei it hanthavenjen fan it hurdfarren wurde troch de minister ûnderkend. Sy ferwiist nei it al rinnende ûndersyk dêrnei ûnder lieding fan Rykswettersteat.

"Ze geven alles toe, maar het lijkt LNV niet veel te schelen", fynt Twadde Keamerlid Frank Wassenberg. "Ik maak me op grond van deze antwoorden nog meer zorgen over het Wad dan ik al deed op basis van de publicaties in de pers van januari."