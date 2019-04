Jeugdfonds Sport Friesland yntrodusearret nije ambassadeurs

Sy binne foarige wike yntrodusearre by in gearkomste fan Cambuur Verbindt. Dat is in inisjatyf fan de Ljouwerters om betelle fuotbal ek maatskiplike betsjutting te jaan.

Earder waarden fuotbaltrainer Henk de Jong, Aris-basketballer David Michaels, Flyers-spilers Tony Demelinne en Fabienne Gooijer en akteur Rutger Hauer al bekend makke as gesichten fan de kampanje. It doel fan de kampanje is om mear omtinken te krijen foar it Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland.