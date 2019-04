Slachwurkgroep Syncoop fan Talant is der hielendal klear foar. Tiisdei is it feest yn Kollum en se sille in optreden jaan yn de Van der Bij-sporthal. Wouter Wobbes en Berend van der Molen spylje beide yn de band. Se fine it in bytsje spannend, mar hawwe der ek nocht oan.