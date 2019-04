Soargen by VVD-keamerleden oer fargeul Amelân-Holwert

Rykswettersteat hat noch mear yngrepen op steapel stean om wat te dwaan oan de fertraging fan de fearboat tusken it eilân en de fêste wâl.

De VVD wol fan de minister witte wat de planning is fan dy oare maatregels en wannear't der mear sicht is op in definitive oplossing fan de ferbining Nes-Holwert.