Fries Museum keapet blomstillibben fan Ljouwerter keunstner

François de Geest (1627-1682) is hikke en tein yn Ljouwert en komt út in keunstnersfamylje. De Geest wie in grut leafhawwer fan tunen. Wurk fan syn hân komt selden of nea op de keunstmerk.

De Geest konsintrearre him op de detaillearre werjefte fan in pear blommen mei of sûnder glânzjende ynsekten. Net mei oermjittige boeketten, in populêr ûnderwerp yn de santjinde iuw.