Hok folslein útbrând op De Gordyk, twa hûnen omkommen

De brânwacht sette fuortendaliks útein mei it bestriden fan it fjoer en krige de brân al gau ûnder kontrôle. By de brân binne twa hûnen omkommen; in tredde koe noch rêden wurde.

Neffens de brânwacht is net dúdlik oft der op it hok ek asbest siet. Dêrfoar is in spesjalisearre bedriuw ynskeakele.