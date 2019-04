Sjittende Spitfires en blazende bommen yn fernijd Kazemattenmuseum

"Dat is eins net mear fan dizze tiid. Minsken wolle it komplete ferhaal belibje en dus hawwe wy der no in gronologyske line yn oanbrocht", seit Van Schepen.

Film en lûd

En dus kinne je no yn de iene kazemat besjen hoe't de gefjochten giene, wylst je efkes fierderop samar yn it ferhaal fan de Dútske besetting sitte. Dat alles is oanklaaid mei film en lûd. "Op guon plakken yn it museum hingje sensoaren. As je dêr by del rinne dan wurde de effekten oan setten. Sa kin der bygelyks samar in masinegewear ôf gean."

Ek de webside fan it museum en it oare promoasjemateriaal hat in nije útstrieling krigen, mar noch net alles is klear. Sa wurde de achterste kazematten fan it museum noch omboud. Ein dizze moanne moat alles klear wêze.