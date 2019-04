Measte jeugdsoarch yn Fryslân yn gemeente Ljouwert en gemeente Smellingerlân

Neffens de sifers fan it CBS krigen yn 2018 yn it lân 428.000 jongeren jeugdsoarch, dat is ien op de tsien bern. Foaral jongerein út Limboarch en it noardeasten fan it lân krigen jeugdsoarch. Fryslân sit dêr tuskenyn.

It tal jongeren dat jeugdsoarch kriget, rint sûnt 2015 op. Doe wiene it lanlik 380.000 jongeren. Jeugdsoarch is bedoeld foar bern oant 18 jier en kin ferlinge wurde oant 23 jier.