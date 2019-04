PC Frjentsjer rjochtet eksklusyf selskip op

Foar it bedrach fan 250 euro krije de leden fan it Selskip twa tagongskaarten per jier foar de PC, in spesjaal Selskip spjeldsje, in oarkonde en in útnûging foar in Selskipsjûn yn de winter.

Gjin sakeklup

Selskip moat neffens PC lid Gert Jan Breman net in soarte fan sakeklup wurde, mar is bedoeld foar alle minsken dy't justjes mear oer hawwe foar it keatsen en de PC finansjeel stypje wolle by it opsetten fan nije inisjativen foar it keatsen ûnder de jongerein. Ald keatser Dirk Jan van der Woud is ien fan de ambassadeurs fan dit nije Selskip en sil him ek dwaande hâlde mei it útfieren fan nije inisjativen. Van der Woud stie mei de PC en de KNKB ek al oan de basis fan de nije junioarenkompetysje.