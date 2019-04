Bûtenpost giet hurd ûnderút tsjin leechfleaner WHC

Bûtenpost begûn de wedstriid wol mei in pear kânsen, mar WHC wie it tichtst by in goal. Earst misten trije spilers fan de útploech de bal yn it strafskopgebiet. Efkes letter rekke in spiler de bal ferkeard doe't hy ien-op-ien foar de keeper kaam.

Yn de 27 minút skoarde Jelle Post fan WHC de 0-1. Nei noch in pear kânsen foar WHC makke Jochem Oude Booijink de 0-2 neidat hy de bal meikrige.

Nei it skoft die trainer René van der Weide in oanfallende wiksel. Bûtenpost spile dêrtroch oanfallender en dat soarge ek foar in goal. Yn de 59e minút krigen de 'Blaukes' in frije traap, dy't troch Joost Jelle Visser binnen sketten waard.