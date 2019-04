'Wedstriid fan de Wike' is neigesetsje foar Aris

De grutte fraach is wat Aris betsjutte kin tsjin Zwolle. "Want dy ploech einige yn de earedifyzje as twadde en Aris as sânde. De Ljouwerters binne dus swier de 'underdog'", tinkt sportferslachjouwer Andor Faber. "Mar wêr't Aris hoop út helje kin, is dat se yn de lêste ûnderlinge wedstriid op it nipperke ferslein waarden troch Zwolle."

Topskoarer Nick Masterson ûntbruts snein yn de lêste wedstriid foar de play-offs, dy't Aris mei 100-75 ferlear fan Rotterdam. Der is yn it Kealledykje goeie hoop dat hy op tiid fit is.