De simmer komt der wer oan en dat witte je as de Fryske sporten wer úteinsette. It keatsen is tradisjoneel de earste mei de Bangmapartij. Dy is snein ferkeatst yn Weidum. Alles en eltsenien is dan noch fol betrouwen oer it nije seizoen en de ferwachtings binne heech. Hoe sjogge de keatsers en de fans nei it nije keatsseizoen? Wy giene der mei de glêzen bol by del.