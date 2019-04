Nij boek oer Johannes Wardenier: wie er geniaal of in praatsjemakker?

It mystearje Johannes Wardenier wie yn de jierren tritich fan de foarige iuw wikenlang yn it nijs. De 22-jierrige Wardenier wie fan doel in brânstofleaze motor te produsearjen dy't de skiednis feroarje soe. Seis jier wie deroan wurke en der moast yn Wolvegea in fabryk komme dêr't 13.000 minsken wurkje koene, mar it hele feest gie net troch. Wardenier waard yn in klinyk pleatst om't er kranksinnich wêze soe. Oer it mystearje is in boek skreaun, dat moandei presintearre is.