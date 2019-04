Voedselbos yn Aldebiltsyl kin los nei stipe fan de gemeente

De stifting Voedselbos Ouwe-Syl kin los mei de ûntwikkeling, mei in subsydzje fan 20.000 euro fan de gemeente Waadhoeke. It bosk oan de noardwestkant fan Aldebiltsyl bestiet no noch út beammen dy't foar in part siik binne. De stifting wol der in 'beleeftún' fan meitsje, mei in fiver, houtwâlen en in grut ferskaat oan fruit- en nutebeammen en oare ytbere gewaaksen.