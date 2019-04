Hoe foldocht it de 'Posjes' yn Fryslân?

De Fryske taal binne se noch net machtich. "We wonen hier nog maar sinds 1 april. Maar de jongens krijgen het al op school en daar leren wij weer van." De jonges fine it leuk op skoalle. "Er zijn leuke kinderen", fertelle Tygo en Bjorn. "We hebben al vrienden gemaakt en spelen bij vrienden." De jonges ha ek in knyn krigen. "Ons eerste vee."

Se binne drok oan it ferbouwen. "We dachten met een likje verf de eigen smaak in het huis te brengen, we hebben het immers al druk genoeg met bedrijf. Maar het bloed stroomde toch... De badkuip stond op een gegeven moment al op de oprit. Ik was vroeger stukadoor en ga de muren, doen, maar dat is echt mijn laatste klus."

Se misse de waarmte en it boergondyske libben fan Sily wol, "maar we blijven teruggaan voor de wijnen." Se ha ek foar Nederlân keazen om't it ûnderwiis hjir better is.