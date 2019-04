Waadeilannen easkje 225.000 euro fan rederij MSC

Alle kosten dy't makke binne wurde sammele troch Rykswettersteat. It folsleine bedrach is dus noch grutter as de 225.000 euro dy't de fiif Waadeilannen no as claim dellein ha. It giet dêrby om de kosten dy't oant no ta makke binne. It bedrach sil noch oprinne neffens in wurdfierder fan de gemeente Skylge.