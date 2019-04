Oud-SC Heerenveenspeelster Vivianne Miedema voetbalster van het jaar in Engeland

Vivianne Miedema is in Engeland uitgeroepen tot voetbalster van het jaar. De oud-Heerenveenspeelster voetbalt daar sinds 2017 bij Arsenal. Ze is de eerste Nederlandse die de prijs van de Professional Footballers' Association heeft gekregen. Vrijdag werd haar ploeg al uitgeroepen tot elftal van het jaar door de Engelse spelersvakbond.