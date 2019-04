Ald-SC Hearrenfeanspylster Vivianne Miedema fuotbalster fan it jier yn Ingelân

Vivianne Miedema is yn Ingelân útroppen ta fuotbalster fan it jier. De âld-Hearrenfeanspylster fuotballet dêr sûnt 2017 by Arsenal. Se is de earste Nederlânse dy't de priis fan de Professional Footballers' Association krigen hat. Freed waard har ploech al útroppen ta alvetal fan it jier troch it spilersfakbûn yn Ingelân.