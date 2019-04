"It is in kwestje fan buorden begripe"; Ljouwerter Planetenlaan wurdt werynrjochte

Hoe giet it mei it ferkear op de earste dei fan de omlieding?

"It is in kwestje fan de buorden begripe en lêze wat der stiet", seit Harold Rakers fan de gemeente Ljouwert. "Minsken sjogge de omliedingsbuorden wol, mar se binne gewoantedieren en tinke as se der oars delkinne, dat dat no ek sa is, mar it kin net en dan komme se foar de stekken te stean."