Boeren meie bermbehear Lemster Brekkenpolder oernimme

Fan wat der meand wurdt, kinne de boeren dan bokashi meitsje. Dat is fermintearre organysk materiaal dat goed is foar de boaiem. Boppedat kin it bermgers brûkt wurde as fretten foar de kij. It lokaal ferwurkjen moat ek minder CO2-útstjit opsmite. It behear moat lykwols wol op in ekologysk ferantwurde wize gebeure.

Oft dat wol slagget, is noch mar de fraach, sa lit boer Cok Schep witte. Hy sil út namme fan de boeren ynkoarten mei de gemeente om tafel oer de kwestje. De boeren binne ferrast troch it rappe beslút, want sy binne sa fier no noch net. Al hawwe sy it de gemeente earder wol oanbean en meane sy no ek al parten fan de bermen, mar krije sy dêr gjin jild foar.