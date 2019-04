Soargen yn Sint-Anne oer gefaarlik krúspunt dêr't skoalbern del moatte

De krusing leit oan de râne fan it doarp. Foar de bern fan basisskoalle 't Fonnemint, dy't gauris nei gymnastyk rinne, smyt it gefaarlike mominten op. Neffens direkteur Margriet Leeuw fan de basisskoalle ride de auto's fierstente hurd it doarp yn en lûke de auto's foar it krûspunt al op nei 80 kilometer it oere, as se it doarp út wolle.

Rianne Bleeker, dy't oan it krúspunt wennet, sjocht ek gefaarlike situaasjes. Foaral fytsers ha it dreech, seit se. Se kinne hast net oerstekke.