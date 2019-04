Minnertsgea wint Bangmapartij yn 'flaterfestival': "We moatte wer even wenne"

Ien fan de partijen wêryn't Minnertsgea it dreech hie, wie yn de twadde omloop tsjin Sint-Jabik. "Myn maat Bauke hat my even holpen", laket Kootstra. Hy hat it oer Bauke Triemstra fan Sint-Jabik, dy't yn dy partij flink wat flaters makke. By de frijeformaasjepartijen sitte Kootstra en Bauke Triemstra byinoar yn it partoer.

Wer even wenne

"Mar wy diene ek net oars", seit Kootstra. "Wy holden Mantgum yn de partij (heale finale, red.) we holden Ljouwert yn de partij (tredde omloop, red.). It wie in 'foutenfestijn' eins." Yn de wedstriid tsjin Mantgum liet Minnertsgea de tsjinstanners weromkomme fan 4-1 oant 4-4. "Dat lei oan de konsintraasje, tink ik. It is it begjin fan it seizoen en we moatte wer even wenne."