Jierlikse pleach: Ofslútdyk sjocht swart fan de michjes

Njonken it Waadsintrum sitte slûzen en hûzen ûnder de bisten, dy't likernôch in sintimeter grut binne. Dûnsmiggen binne ûnskuldige ynsekten dy't net stekke, lykas de neefkes. Besikers fan it Wadden Center ha wol lêst fan de miggen. En mei de auto oer de Ofslútdyk smyt al gau hûnderten deade miggen op de auto op.

Wêrom hjir?

De Fryske kant fan de Iselmar is in ideale omjouwing foar michjes om har fuort te plantsjen, seit Jan Schram fan It Fryske Gea. "Dat komt troch it lege wetter en de grutte hoemannichte slyk." De wyfkes lizze yn it slyk de aaikes, sân wike letter komme dy út en dêrnei fleane de michjes út. De michjes libje mar trije dagen, mar om't de wyfkes oant wol 3.000 aaikes lizze, ûntstiet der yn de regio in gigantyske populaasje miggen.