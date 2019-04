Gemeentebelangen Hearrenfean siket nei oplossing foar behâld frouljusfuotbal

Oanlieding foar it ophâlden fan it frouljusfuotbal is sinteraasje. Der binne finansjele problemen en in oplossing is der net. Neffens Gemeentebelangen Hearrenfean soe it ferlies fan de frouljusploech in enoarm ferlies wêze foar de spylsters en foar de gemeente. De partij hat sneon praat mei bestjoersleden om mear te witten te kommen oer de situaasje.