Ynformaasjeboerd ta neitins oan earste Joadske oarlochsslachtoffers fan Ljouwert

De heit fan de dieder meldt him noch by de Sicherheidsdienst, hy woe se oertsjûgje dat it in kweajongesstreek wie. It helpt net. Neffens de Sicherheitsdienst wie it in died fan ferset tsjin de anty-Joadske maatregels en dy moatte se bestraffe. In fersyk ta frijlitting fan opperrabbyn Abraham Salomon Levisson smyt ek neat op. Gjinien fan de tsien joaden oerlibbet de oarloch: twa fan harren komme al om it libben yn Amersfoort, de oare acht yn Auschwitz.

"It wiene de earste oppakte joaden fan Ljouwert", seit sjoernalist en skriuwer Auke Zeldenrust. Hy wennet yn de buert fan it park en kaam it ferhaal op it spoar yn de argiven fan it Histoarysk Sintrum Ljouwert. "Se steane bekend as de earste martelers. Dochs is it ferhaal der achter eins fergetten. Sa witte we noch altyd net wa't de buordsjes meinaam hat. It skynt om in learling fan de MTS te gean, mar wis is dat net."