LDODK ferfettet fjildseizoen mei thúsoerwinning op sealkampioen Fortuna

Nei it skoft brocht Fortuna mei twa treffers de spanning werom: 10-8. In geweldige demarraazje fan de Gordyksters soarge foar in ferskil fan leafst 10 goals: 21-11. Yn de slotfaze mochten de gasten noch wat werom dwaan. Einstân 22-17. Topskoarders by LDODK wienen Erwin Zwart (7) en Femke Faber (5).