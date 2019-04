Ljouwerter Frijheidswyk trije strjitnammen fan fersetsstriders riker

Harm en Annie Kingma hiene in timmerfabryk tichteby it plak dêr't no in plantsoen leit. Sy hiene ek in houtmûne oan de Dokkumer Ie, dêr't yn de oarloch in soad ûnderdûkers sieten.

Tiny Mulder wie fersetsfrou, sjoernaliste by it Friesch Dagblad, skriuwster en dichteres. En Gerben IJpma wie fersetsstrider en rayonhaad fan de Landelijke Organisatie (LO). Hy waard op 23-jierrige leeftiid om it libben brocht yn Koudum.