Nyck de Vries einiget as 4e by sprintrace yn Baku

Autokoereur Nyck de Vries fan Toppenhuzen is sneintemoarn as 4e eindige yn de sprintrace fan de Formule 2 yn Baku, Azerbeidzjan. De Vries begûn de wedstriid as 7e. De Kanadees Nicholas Latifi wûn de race, Juan Manuel Correa út Amearika waard twadde en Jack Aitkin út Ingelân tredde.