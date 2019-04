Siebe Bruning hearde befel Dútsers net en waard deasketten

Yn 'e sel

De ûnderdûkers waarden oppakt en ôffierd nei kamp Westerbork. Bruning kaam yn de finzenis yn Ljouwert. Hy siet dêr yn in sel mei twa oaren. Se fregen him it himd fan it liif, mar hy fertroude se net en fertelde neat oer it ferset yn Ikkerwâld en omkriten.

Uteinlik kaam er frij trochdat ien fan syn dochters kunde hie oan de kommandant. Se kocht him om mei drank en kofje.