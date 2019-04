Tûzenen kilo's oan ôffâl nei ôfrin fan Ljouwerter frijmerk

De oprommers fan Omrin setten om seis oere al útein mei it oprêden, en om tolve oere nachts moat de put klear wêze. Yn totaal wurdt der alle jierren sa'n 15-tûzen kilo ophelle en de ferwachting is dat it ek dit jier wer it gefal wêze sil.

Neffens Omrin rint it de lêste jierren wol hieltyd better mei it sels oprêden troch de frijmerkferkeapers. De konteners wurde alle jierren foller en de ôffalwein fan Omrin sels, dy't jûns op in paad is, wurdt hieltyd leger.