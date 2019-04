Beskonken man feroarsaket ûngelok yn Kollum

Oan it begjin fan de sneontemiddei botsten twa auto's op in krusing yn it doarp op inoar. De bestjoerder fan in Audi hie neffens tsjûgen in auto fan rjochts net oankommen sjoen.

De Audi makke in slach yn de rûnte, en de Clio botste op in brêge. De plysje hie al gau it fermoeden dat de bestjoerder fan de Audi dronken hie. Hy waard meinaam nei it buro en nei in test waard dúdlik dat hy yndie tefolle dronken hie. By de oanriding wiene gjin ferwûnen.