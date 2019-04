Richard Falkena wint F1 Stockcar yn Blauhûs

Richard Falkena heard mei syn stockcar net by de rapste riders fan de F1, en mocht dêrom foaroan starte. De stockcars binne yndield yn nivo's, mei de rapsten achteroan en de stadigeren foaroan. Nettsjinsteande syn stadigere wein, slagge Falkena deryn om in pear sterke Britten efter him te hâlden, om dêrmei de winst binnen te slepen.

Mear dielnimmers, minder besikers

De KingsBattle, sa't de autocross yn Blauhûs op Keningsdei faak neamd wurdt, sit kwa dielnimmersoantallen yn de lift. De organisaasje hat dit jier opnij wer mear dielnimmers ynskriuwe kind as ferline jier. De organisaasje hie dêrom it beslút naam om ien kategory minder op it raceformulier te setten. Om't it oars hast net te dwaan wie om elk in plakje te jaan yn it 'rennerskertier'.

De 10.000 besikers dy't sneon nei de races ta kamen, wiene minder as ferwachte. Mei troch de mindere waarfoarsizzing wiene der minder minsken nei Blauhûs ôfreizge. De minsken dy't der wol wiene koene it lykwols hast de folsleine dei drûch hâlde.