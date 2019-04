KNRM Harns yn aksje foar syljacht yn need

It lytse jacht kaam yn de problemen op de Waadsee krekt bûten de haven fan Harns, op hichte fan de Pollendaam. De minsken dy't oan board fan it skip wiene moasten mei in rêdingsflot holpen wurde. De KNRM hat dêrnei de minsken en it skop feilich wer nei de kust ta brocht.

Neffens de KNRM wie it foar de Harnzer ôfdieling in spannende aksje, mar ien mei in goeie ôfrin.