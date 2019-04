Sportkompleks de Steense alwer sûnder eksploitant

Nei in moanne sit sportkompleks de Steense yn Wolvegea alwer sûnder eksploitant. De foarige eksploitant is ferline jier opholden en sûnt dy tiid is der socht nei in nije behearder. Dy waard nei in oanbesteging fûn yn Kerkvoorde Vlees & Catering. Kerkvoorde begûn op 1 april en no meldt de gemeente Weststellingwerf dat der in ein komt oan it kontrakt. Wat de reden is, bliuwt dizich. Beide partijen dogge gjin meidielingen.