Nyck de Vries twadde yn Formule 2-race yn Baku

Autokoereur Nyck de Vries út Toppenhuzen is yn de Formule 2-race fan Baku yn Azerbeidzjan as twadde einige. Mei troch in mislearre pitsstop slagge hy der net om de winst te pakken. De oerwinning gie nei Jack Aitken út Ingelân. It wie it earste poadiumplak fan it seizoen foar Nyck de Vries.