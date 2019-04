Unrêstige Keningsnacht Ljouwert

Flak foar ien oere yn de nacht moast de plysje optrede op de Wirdumerdyk yn it sintrum. In 18-jierrige ynwenner fan de gemeente Noardeast-Fryslân lei dêr laveloas yn syn eigen kots. Hy waard troch in ambulânse nei it MCL yn Ljouwert brocht.

Om hast twa oere nachts seach de plysje fia kameratafersjoch dat twa Ljouwerters mei in gebietsferbod foar de binnenstêd fan Ljouwert dochs op it Reigerplein wiene. De 19-jierrige frou en de 20-jierrige man waarden oanhâlden. De frou hie earder in gebietsferbod krigen fan de gemeente, de man fan de Rjochtbank Noard-Nederlân.

Yn de Keningsnacht hâlde de plysje ek noch in 43-jierrige man út Ljouwert oan yn de Oude Doelesteeg. Hy hie in hoareka-ûntsizzing fan 12 moannen mar hâlde him dêr net oan. De ûntsizzing is troch de plysje no ferlinge mei 5 jier. By it oerbringen nei it sellekompleks fan de plysje misledige hy de plysjeminsken.