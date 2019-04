Arends wint Challengertoernoai yn Nanchang

It is foar Arends de twadde kear dit jier dat hy in Challengertoernoai wint. Ein jannewaris wûnen Arends en Weissborn yn Rennes. De twa spilen de leste wiken trije toernoaien yn Azië en hellen earder ien de heale finale en ien kear de finale. Troch de oerwinning komt Arends no op it 86e plak fan de wrâldranking.