It steatejacht fan Fryslân sil op toernee. It kommende jier is it jacht wat faker as oars te sjen, om't it dit jier 125 jier lyn is dat it skip boud is. Boppedat docht it skip alwer 65 jier tsjinst as steatejacht fan Fryslân. Doel is om yn alle gefallen in kear de Waadsee oer te farren en it steatejacht sil in tal kear bûten de provinsje te sjen wêze.