Cambuur wint fan tsien man MVV en is wis fan play-offs

Prachtige goal fan Schilder

Ek nei it skoft siket Cambuur de oanfal op. Nei in pear lytse kânskes is it yn de 55e minút Robbert Schilder dy't foar de 3-0 soarget. Fan in meter as 20 sjit er de bal hurd yn de krusing.

Hattrick

Goed tsien minuten letter moat Cambuur dochs in tsjingoal ferwurkje. In skot fan Josua Holtby einiget fia Emmanuel Mbende efter Cambuur-doelman Xavier Mous. Krekt foar tiid makket Robin Maulun noch syn hattrick en set dêrmei de 4-1 einstân op it skoareboerd.

Play-offs

Troch de oerwinning op MVV en it ferlies fan Roda JC tsjin Den Bosch is Cambuur wis fan de play-offs om promoasje nei de Eredivisie.