Froulju Hearrenfean winne alderlêste thúswedstriid

De Feansters setten fûl útein oan it begjin fan de wedstriid en kamen al yn de earste minút op foarsprong. Fenna Kalma makke de goal. Tsien minuten foar it skoft tocht Excelsior op likense hichte te kommen, mar harren goal waard ôfkard fanwege bûtenspul. Net folle letter wie it foar Hearrenfean wol raak, doe't Nathalie van Heuvel der 2-0 fan makke.

Yn de twadde helte kaam Excelsior werom op 2-1 troch in doelpunt fan Frederique Nieuwland. De oerwinning kaam foar de Feanfroulju lykwols net mear yn gefaar, want al gau sette Tiny Hoekstra nei in goeie dribbel de 3-1 einstân op it skoareboerd.