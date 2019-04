Riedsleden Harns stjoere iepen brief oer fiskerijdagenkwestje

Riedsleden fan de gemeente Harns hawwe in iepen brief publisearre nei oanlieding fan de kommoasje tusken VVD riedslid Gerrit-Jan de Vries en it bestjoer fan de Fiskerijdagen. Yn de brief jouwe sy oan dat it de taak is fan in riedslid om wat te dwaan mei sinjalen ut de mienskip sûnder benaud te wêzen om ien te misledigjen.