Auto mei trije persoanen oer de kop by De Falom

De auto bedarre yn de rjochter berm, en skeat rjochttroch in groppe yn. Hjir sloech de auto oer de kop, om úteinlik wer rjocht oerein op de tsjillen te bedarjen. De helptsjinsten binne oproppen om earste help te ferlienen. De trije jonges dy't yn de auto sieten binne koart ûndersocht, mar hoegden net nei it sikehûs. De bestjoerder is nei in blaas- en drugstest meinaam nei it buro.

De plysje hat koart ûndersyk dien nei it ûngelok, mar de Verkeersongevallen Analyse hoegde net te kommen. In bergingsbedriuw hat de swier skansearre auto meinaam.