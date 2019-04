Oantal wylpen nimt hurd ôf en ûndersikers wolle witte wêrom

De soart is troch de Vogelbescherming en Sovon útroppen ta fûgel fan it jier. De measte minsken kinne de fûgel mei de grutte nei ûnderen steande snaffel foaral fan de winter. Dan oerwinterje der relatyf in soad by ús kust. Dat binne fûgels út it noarden en easten fan Europa.

It tal wylpen dat hjir briedt is lykwols folle lytser en mei omdat sy op in relatyf grut ferskaat oan terreintypes út de fuotten kinne, is it net altiten like maklik om oan te wizen wêrom't it min giet mei de soart.

Fûgels lûke fuort

Op guon Waadeilannen briede sy yn de dunen, benammen op Skiermûntseach. Mar trochdat dunen nei ferrin fan tiid rûger wurde troch in oerskot oan stikstof fan yndustry, lânbou en in ferskaat oan oare oarsaken lûke de fûgels wer fuort. Sy hâlde foaral fan in iepen lânskip.

Der wurdt ek noch hieltiten bred yn it boerelân, mar omdat sy der hiel lang oer dogge om fan aaien nei piken te gean en dy piken grut te krijen, binne sy hiel kwetsber as it lân bewurke wurdt.