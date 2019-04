SC Hearrenfean hâldt op mei frouljusfuotbal

"Gefaar foar manljuslisinsje"

Om it frouljusteam draaiende te hâlden is 400 tûzen euro yn it jier nedich. SC Hearrenfean direkteur Cees Roozenmond seit yn in reaksje dat hy skrokken is fan de finansjele sitewaasje fan de stichting. Om dy reden wol SC Hearrenfean gjin bydrage mear jaan oan it frouljusfuotbal. Ek wol de klup it frouljusfuotbal net opnimme yn de organisaasje want dat kin ek de lisinsje fan de manlju yn gefaar bringe as der problemen komme.

SC Hearrenfean hat in begrutting fan 16 miljoen euro. Om it frouljusfuotbal foar Hearrenfean te behâlden moat der in nije stichting komme. De kontrakten fan de spylsters binne troch de likwidaasje neat mear wurdich.