Jordy van Deelen stridet al sân moannen foar rentree by Cambuur

Grutte fraach is no wannear't Van Deelen ek wer wedstriidminuten meitsje kin. Sels hopet er dit seizoen noch spylje te kinnen, bygelyks as Cambuur de heale finales of de finales fan de play-offs hellet. Neffens fysioterapeut Rozendal is dat net ferstannich. "Ik denk dat zijn knie het aankan. Mentaal kan 'ie het ook aan. Maar de kans op spierblessures is ook weer groter. Dus wij hebben ons gericht op volgend seizoen."

En dus is it noch net hielendal wis oft René Hake, trainer fan de Ljouwerters, dit seizoen noch in berop op Van Deelen dwaan kin. De coach wol der yn alle gefallen net te folle druk op lizze om him spylje te litten. Hake: "Ik vind dat je dat niet moet doen. Zeker bij zo'n blessure niet. Je moet op een goede manier voorzichtig zijn. Maar als de mogelijkheid er is, gaan we het wel doen. Maar dan is ook wel duidelijk dat het echt verantwoord is."